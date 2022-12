L'ordine dei frati Cappuccini, la comunità di Santa Francesca a Veroli, e tanti cittadini dei paesi della Ciociaria, dove ha prestato il suo servizio pastorale, piangono la scomparsa di padre Egidio Loi. Domani mattina alle 11 a Centocelle, a Roma, i funerali. Domenica, invece, si terrà una messa in suffragio alle ore 11 a Santa Francesca dove padre Egidio è stato parroco per dieci anni.

La notizia della morte di padre Egidio ha destato tanto dolore. Da tutti ricordato come un frate sempre sorridente, cordiale, disponibile, vicino alla gente. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari e alla comunità dei frati Cappuccini. Numerosi anche i post di cittadini non solo di Veroli, ma anche di Castelliri, Monte San Giovanni Campano, per citarne alcuni, che hanno avuto il piacere di conoscere padre Egidio durante il suo servizio pastorale, sempre vicino alle persone.