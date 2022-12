Altri 158 positivi al Covid, ma anche il secondo morto in 48 ore. Prosegue la risalita dei ricoverati, arrivati a quota 60, mentre, rispetto alla giornata precedente, si ha una diminuzione dell'incidenza per 100.000 abitanti e del tasso di positività.

La giornata

Sono 158 i contagiati, su 1.256 tamponi processati, e 287 i negativizzati. Da lunedì i positivi sono 500 a 166,66 di media. In sette giorni i casi toccano quo- ta 1.271 a 181,57 di media per una flessione del 7,09% rispetto al periodo precedente. Dal 1° al 7 dicembre, invece, i casi erano 1.368 a 195,43 di media, anche in questo caso con un decremento del 6,43%. Al 30 novembre, invece, i contagiati erano scesi del 9,02%, sempre in rapporto ai sette giorni precedenti, chiusi, al contrario, con un incremento del 7,92% delle nuove diagnosi. In questa prima parte del mese i contagiati sono 2.639 a 188,50 di media. Si continua a viaggiare dunque sotto le medie finora registrate in tutti i precedenti mesi del 2022. Nell'anno, infatti, la forbice è rappresentata dai 798,35 casi quotidiani di gennaio ai 208,90 di settembre.

Il decesso

Nel bollettino di ieri l'Asl di Frosinone ha comunicato il decesso di un uomo di 30 anni di Ceccano. Si tratta della seconda vittima in 48 ore, dopo che, invece, per otto giorni di fila non si era verificato alcun decesso legato al Covid.

Gli altri indicatori

Cala per la seconda volta di fila l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale. Ieri era scesa a 266,46, il minimo dal 261,22 del 9 dicembre. In questo mese l'incidenza ha avuto un picco di 290,99 il 1°e una soglia minima di 261,22 il 9 dicembre. In questo lasso di tempo non si registrano scostamenti significativi. L'incidenza, dopo esser rimasta per 19 giorni consecutivi sopra quota 300, ma senza oltrepassare i 351,15 il 24 novembre, ora da 14 giorni è rientrata sotto i 300.

Il tasso di positività è al 12,58% in diminuzione dal 22,01% del giorno precedente. La media settimanale si attesta al 17,13%. Crescono e di molto i ricoveri. Ieri se ne sono aggiunti quattro nuovi con il totale che sale a 60. È il massimo del mese e anche dai 70 del 21 novembre. Rispetto al primo giorno del mese le persone in ospedale sono aumentate di 12 unità, ma dall' '11 dicembre l'aumento è notevole.

Sul fronte dei tamponi la settimana prosegue a livelli inferiori rispetto alla precedente anche se ieri, nel confronto con mercoledì 7 dicembre, ha segnato un lieve incremento da 1.139 a 1.256. Il totale settimanale, finora, ha raggiunto i 2.927 test eseguiti. Nel Lazio su 4.889 tamponi elaborati, si registrano 2.202 nuovi positivi (-1.437 in 24 ore) e 7 decessi (-2). I ricoverati so- no 843 (+21), di cui 29 sono cuati nelle terapie intensive (+2), e i guariti 969. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7%.