Nella serata di ieri la salma di Loreta Martino, di Arpino, è stata trasferita da una clinica sorana all'ospedale Santa Scolastica di Cassino come disposto dall'autorità giudiziaria. La donna il 2 dicembre era stata coinvolta in un incidente stradale. La sua città attende di conoscere la data dei funerali per porgerle l'ultimo sentito saluto, ma prima dovranno essere eseguiti accertamenti medico-legali sul corpo dell'anziana.