Palazzo di giustizia in lutto per la morte dell'avvocato Mario Trapazzo, noto penalista del foro di Cassino, si è spento oggi all'età di 81 anni. Costantemente e amorevolmente assistito dalla moglie Anna e dai figli Lucilla, Lalla, Enrico, Licia e Annamaria. Un vuoto incolmabile per i tanti amici e colleghi. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni. Si dispensa da fiori e visite ma per volere della famiglia sono apprezzati contributi alla fondazione Airc.