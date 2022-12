La stella cometa, la Natività, l'albero e Babbo Natale. Quando si arriva nelle contrade Belvedere e I Petriglia, non si può non rimanere affascinati dall'atmosfera magica a ridosso della strada. E sapere che dietro quel lavoro ci sono soprattutto l'impegno, l'amore, la collaborazione dei bambini, l'iniziativa non può che essere apprezzata ancora di più. Un presepe caratteristico e un bellissimo albero di Natale sono stati realizzati nelle contrade alla periferia di Veroli.

Le opere sono in bella vista lungo la strada e di giorno si notano tutte le peculiarità e l'impegno dedicato per realizzare il tutto e di sera le luci rendono ancora più magica l'atmosfera. La festa di Natale è soprattutto dei più piccoli, e quando si uniscono per cercare di creare un'atmosfera particolare che possa suscitare emozioni anche negli adulti, il risultato che ne viene fuori è sicuramente lodevole.

Un Babbo Natale seduto davanti a un tavolino, con un panettone e una bottiglia di vino, pronto a brindare e a festeggiare il Natale, accanto un maestoso presepe con tutti i personaggi e ben allestito e dulcis in fundo un bellissimo albero di Natale. I residenti si sono complimentati soprattutto con i bambini per il lavoro svolto. Molto apprezzato anche dagli automobilisti di passaggio. Un bel biglietto da visita per le contrade verolane Belvedere e I Petriglia. E un bell'esempio da seguire.