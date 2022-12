Torna al centro del dibattito la questione della mancanza di posti auto alla stazione ferroviaria di Frosinone. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha annunciato la regolamentazione di nuovi spazi destinati ai pendolari e nei prossimi giorni sorgerà una nuova segnaletica su corso Lazio e lungo via Pergolesi. Due zone già utilizzate dai pendolari per lasciare, pur senza segnaletica, le proprie auto.

L'assessorato alla polizia locale, coordinato da Maria Rosaria Rotondi, ha avviato le attività che porteranno alla messa in opera, nei prossimi giorni, della nuova segnaletica stradale. «L'obiettivo dell'amministrazione – ha dichiarato il sindaco Mastrangeli – è venire incontro alle esigenze di pendolari e residenti, individuando tutte le soluzioni possibili per una mobilità più funzionale e incrementare gli standard della qualità della vita dei cittadini».

L'inaugurazione, nel 2 giugno scorso, del parcheggio "Ex Frasca" ha consentito di recuperare posti per le auto persi a causa della chiusura del parcheggio adiacente ai giardinetti. Uno spazio che rientra nei nuovi lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria. L'apertura del parcheggio ha creato circa duecento mezzi, rappresentando un ausilio importante ma insufficiente per coloro che viaggiano tutti i giorni. Soprattutto perché quegli spazi sono utilizzati anche dai residenti della zona.

«Osservati i flussi e le modalità di utilizzo degli stalli, il Comune, grazie anche all'impegno del consigliere delegato allo scalo Anselmo Pizzutelli, ha intrapreso una serie di studi per verificare la fattibilità dell'aumento del numero dei parcheggi, in particolare nelle aree a ridosso di via Puccini e di via Mascagni – ha detto l'assessore Rotondi – Nello stesso tempo, l'assessorato alla polizia locale, con il comandante Donato Mauro e il vice Giancarlo Tofani, ha avviato le procedure di realizzazione degli stalli di sosta, con apposita segnaletica». In via Pergolesi, i nuovi spazi saranno circa dodici, opposti rispetto al tracciato della pista ciclabile. Mentre a Corso Lazio un centinaio di nuovi parcheggi sorgeranno in entrambi i sensi di marcia, fino all'altezza dell'asilo nido comunale.

Gli altri progetti

Anselmo Pizzutelli, consigliere delegato allo Scalo, aveva annunciato un mese fa che il Comune stava esaminando l'area vicina alla scuola media "Luigi Pietrobono". Da uno studio preliminare era emerso che, su quel terreno, si potrebbero realizzare circa 120 posti auto. In fase di studio c'era anche l'area dietro la stazione, davanti all'Agenzia delle Entrate. Infine, anche la struttura "Ex D'Itri", in via Pietro Mascagni di fronte all'ufficio postale, potrebbe essere utilizzata per la creazione di nuovi parcheggi per i pendolari.