Sono 295 i nuovi contagiati al Covid e c'è una nuova vittima, la prima in nove giorni. È la sintesi del bollettino dell'Asl di Frosinone che registra un'altra impennata di ricoveri, 56, più che raddoppiati in appena due giorni. Nel conto, comunque, ci sono anche 400 negativizzati.

Il decesso

Dopo che la scorsa settimana si è conclusa senza vittime, ieri, è stato comunicato un nuovo decesso, Quello di una donna di 87 anni di Frosinone. Da inizio mese sono tre le vittime.

La giornata

Come ogni martedì i positivi schizzano verso l'alto con 295. Tuttavia, si resta sotto i livelli del passato martedì (327), del 29 novembre (320), del 22 novembre (415), del 15 novembre (400), dell'8 novembre (371), del 1° novembre (317), del 25 ottobre (361), del 18 ottobre (419), dell'11 ottobre (605), del 4 ottobre (591) per restare all'ultimo periodo. Per trovare un martedì con meno casi di quelli di ieri occorre spostare la ricerca indietro nel tempo fino al 13 settembre quando ne furono 288.

Negli ultimi sette giorni i contagiati sono 1.334 a 190,57 di media in linea con il dato del periodo precedente come dimostra il più 0,08%. Martedì scorso, invece, segnava un decremento del 10,78%, il 29 novembre dell'8,17%, mentre nel periodo 16-22 novembre i casi erano cresciuti dell'11,44% rispetto ai sette giorni antecedenti.

Dicembre è a un passo dai 2.500 casi, alla media di 190,84 ogni 24 ore, sotto i 214,03 di novembre. Per ora si conferma miglior mese dell'intero anno 2022. Al 13 novembre i positivi erano 2.652. Da allora si ha un calo del 6,44%.

Gli altri numeri

Su tutti spicca l'impennata del dato dei ricoveri. In 48 ore sono passati da 24 a 56. Si tratta del massimo dai 57 del 24 novembre. Dicembre si era aperto a 48 ed era sceso, il 9 dicembre, fino a 22. Va ricordato, comunque, che i ricoverati erano stati addirittura 89 il 17 novembre.

Anche i guariti crescono di molto, ieri 400. Sulla falsariga dei 403 del precedente martedì. Nell'ultima settimana i negativizzati sono stati 1.619, un centinaio in meno di quella prima ancora.

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale scende. Ieri era a 279,66 dopo che per due giorni di fila era stata a 286,37. Nell'ultimo periodo il minimo è stato di 261,22. Dall'inizio del mese tale indicatore non ha mai oltrepassato la soglia dei 300. Il tasso di positività, dal canto suo, segna un deciso incremento, considerati i pochi tamponi per un martedì (1.340) e si issa al 22,01%. Si tratta del massimo dal 23,73% del 16 novembre.



Il bollettino regionale

Nel Lazio su 23.137 tamponi, si registrano 3.639 casi (+2.266) e 9 decessi (+1). Nel bollettino ci sono 822 ricoverati (+14), 27 malati nelle terapie intensive (+1) e 2.663 guariti. Il tasso di positività è al 15,7%.