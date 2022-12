Indiziato di aver commesso una serie di furti nella provincia di Frosinone, e destinatario di un provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone che lo aveva condannato a una pena definitiva di un anno e otto mesi. Si era reso irreperibile, ma nei giorni scorsi è stato intercettato in un appartamento a Ostia e arrestato. È finita la fuga di un ventisettenne di nazionalità cilena.

L'operazione porta la firma dei poliziotti del X Distretto Lido di Roma. Gli investigatori, dopo un'intensa attività di osservazione e controllo, sono riusciti ad intercettare l'uomo all'interno di un appartamento nella zona Lotti ad Ostia. Il cileno, nei mesi precedenti, si era reso irreperibile, nascondendosi in diversi Paesi europei. Probabilmente, il desiderio di trascorrere le imminenti festività natalizie con la famiglia, ha indotto il ventisettenne a raggiungere l'appartamento in questione, ove però è stato individuato e arrestato dalle forze dell'ordine.

All'interno dell'immobile sono stati rinvenuti e sequestrati un passaporto e una patente di guida argentine, documenti con ogni probabilità utilizzati per spostarsi liberamente in Europa.