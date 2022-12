L'ex consigliere comunale Vincenzo Savo è stato condannato per il reato di diffamazione a mezzo Facebook, dell'allora sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, per alcune pubblicazioni diffuse durante le elezioni della primavera del 2017. Il consigliere comunale Vincenzo Savo era accusato di aver esposto e condiviso sulla propria bacheca Facebook due video, in cui Lello Fiorillo affermava, unitamente a una serie di offese personali, che il sindaco Nicola Ottaviani aveva regalato elettrodomestici in cambio del voto, provocando la ferma reazione dell'attuale parlamentare della Camera dei Deputati e il deposito di una circostanziata querela denuncia.

Il tribunale di Frosinone, nella persona del giudice penale Fiammetta Palmieri, al termine del dibattimento, ha condannato Vincenzo Savo e Lello Fiorillo, rispettivamente, alla multa di 800 e 1600 Euro, oltre al risarcimento del danno in separato giudizio, previa concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 2500, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo ed alle spese del giudizio in 4.000 euro compresi accessori.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Christian Alviani, Vittorio Vitali, Antonella Bianchi ed Elisa Fratangeli. Preannunciato il ricorso in cassazione contro le multe. L'ex sindaco si è costituito parte civile tramite gli avvocati Monia Marsinano e Rosario Grieco.