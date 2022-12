Sotto l'albero ci sono regali per tutti. Soprattutto se a guidare la carovana della solidarietà c'è l'associazione Misericordia. Giornate intense di raccolta, di donazioni e di commozione ma anche di momenti intimi dove ognuno si è "spogliato" di qualcosa da poter donare. Piccoli gesti che hanno riempito un "tir" di amore e di speranza, quella in una umanità ancora capace di farsi prossimo all'altro.

E ieri mattina, nell'ambito del progetto "Un euro e un giochino", avviato dalla Calabria fino al Lazio, sono state effettuate le consegne a quattro case famiglia della Capitale e al Day hospital del Bambino Gesù con derrate alimentari, pannolini e giocattoli. Le case famiglia incarnano luoghi di attesa dove la vita sembra interrompersi, stravolta e resa complicata, talvolta, da lunghe degenze dei bambini in ospedale.

Familiari, spesso stranieri, lontano migliaia di chilometri da casa e bisognosi di tutto. Ecco perché la mano sempre tesa dell'associazione non viene mai meno. E il giorno 17 sarà presente, con altre donazioni della Misericordia locale di Roccasecca, anche alla Casa Ronald collegata alla sede di Palidoro (si tratta di alloggi solidali in cui la fondazione Ronald Mc Donald offre ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie) per la festa di Natale 2022.

Il 22 dicembre, invece, alle 19.30 una cena di solidarietà al ristorante Opera di Piedimonte San Germano il cui ricavato sarà destinato all'acquisto di un'ambulanza per la Misericordia stessa che, ogni singolo giorno, si prodiga per gli ultimi, per gli anziani, per i malati. «In questo tempo di crisi - ha detto il presidente della Misericordia di Roccasecca, Angela Caprio - c' è bisogno di fare squadra perché i bisogni sono tanti e solo facendo squadra si possono dare risposte: la solitudine non aiuta mai.

Nell'arco del trentennale dell'associazione ci saranno anche iniziative di prevenzione perché stiamo scoprendo tante fragilità legate al lockdown. Colgo l'occasione per sollecitare a impegnarsi perché i bisogni sono tanti e c'è posto per tutti: è una chiamata alle armi per inserirsi nel mondo del volontariato». Un universo fatto di storie che s'intrecciano con altre storie, di uomini che investono del tempo per sostenere gli altri, ricavandone però ricchezze per se stessi, una pienezza di spirito che non ha eguali. Battaglie, a volte, che si vivono insieme e che creano rapporti indissolubili, con un guadagno enorme in umanità.