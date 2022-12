Muore a pochi giorni da un incidente stradale. Disposto il sequestro della salma. La città di Arpino piange per la morte, avvenuta ieri in una clinica di Sora, Loreta Martino di anni 83." La contrada Vallone, profondamente rattristata per la scomparsa di Loreta, è vicino alle famiglie Quadrini e Martino in questo momento di dolore ed esprime le più sentite condoglianze. La sua gentilezza, la sua disponibilità, la sua operosità resteranno vive nella nostra contrada". Il sindaco Renato Rea esprime cordoglio.