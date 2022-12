Tra giustizia e sicurezza e tempo libero c'è un abisso. Ed è quello che fa della provincia di Frosinone la settantanovesima provincia italiana per Qualità della vita. Lo dice l'annuale classifica pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Si tratta dell'edizione numero 33 di un confronto tra le province italiane diventato un classico per capire dove, idealmente, si dovrebbe scegliere di vivere. La Ciociaria registra qualche piccolo segno di vitalità e passa, in dodici mesi, dalla posizione numero 82 alla 79. Siamo ancora molto distanti dall'eccellenza, rappresentata da Bologna, prima, con un recupero di cinque posizioni sull'edizione 2021, Bolzano, seconda, con un incremento di tre posti e Firenze, sul gradino più basso del podio, e otto posizioni scalati.

Ma vanno molto bene anche Siena, quarta e un più undici, Trento, quinta, in discesa dalla terza piazza, quindi Aosta, sesta con un meno 2, Trieste, settima, con un meno 6, davanti a Milano (-6), Parma (+3) e Pisa, decima (+12) per restare tra letop ten. Apprezzabili i miglioramenti di Cremona (più 26) ora undicesima, Bergamo (più 25), ora quattordicesima, Pesaro Urbino (più 31), ora venticinquesima. Le ultime sono Caltanissetta, Isernia e Crotone. Nel Lazio la migliore è Roma, trentunesima che, però, perde 18 posizioni, poi Viterbo, sessantunesima, e un più 17, Rieti sessantasettesima in miglioramento di otto, quindi Frosinone e Latina, quasi appaiate, al settantanovesimo e ottantesimo posto, con un guadagno di tre posizioni.

Anche lo scorso anno Frosinone si era migliorata di tre posti rispetto al 2020. Prima ancora, nel 2019, era ottantaquattresima. Il primo anno di uscita dello studio, il 1990, la Ciociaria era sessantanovesima. Nove anni dopo centrava la migliore posizione, la cinquantunesima. Ma il 2000 era di nuovo ottantanovesima, il peggiore piazzamento di sempre, registrato pure nel 2014. Vent'anni fa, nel 2002, era ottantaquattresima, dieci anni dopo, nel 2012, perdeva altri due posti.

Ricchezza e consumi

Per ricchezza e consumi il Frusinate centra la posizione numero 76 e ne perde una in dodici mesi. I dati migliori, con il ventiduesimo posto, sono per i canoni di locazione e la popolazione con crediti attivi, poi c'è il ventiquattresimo posto per inflazione da prodotti energetici. Male per i protesti levati, novantanovesima, riqualificazione energetica, novantunesima e assorbimento del settore residenziale, novantesima.

Affari e lavoro

Frosinone è sessantaseiesima per affari e lavoro e migliora di sette. Le posizioni migliori sono la nona per l'export sul pil, la ventesima per cessazioni di imprese, la ventiquattresima per i Neet, i giovani che non studiano né lavorano, ventinovesima per pensioni di vecchiaia, trentaquattresima per imprese di ecomerce. Al contrario per start up innovative è centunesima, per le ore di Cig novantasettesima e per la qualità delle strutture ricettive ottantacinquesima.

Giustizia e sicurezza

Frosinone perde 17 posizioni e scivola alla numero 62. È undicesima per indice di criminalità, sedicesima per rapine in strada, ventunesima per gli incendi e quarantaquattresima per i furti in abitazione. Quindi è centoquattresima per le violenze sessuali, novantunesima per i furti con strappo, novantesima per gli stupefacenti e ottantottesima per le rapine. Ambiente e servizi In questa classifica è settantaduesima con un recupero di cinque posizioni. Primato nazionale per illuminazione pubblica sostenibile al pari di nove province tra cui Varese, Brescia, Perugia, Rieti e Avellino. Per qualità dell'aria è quarantottesima, per i consumi energetici quarantaquattresima, per piste ciclabili è trentesima, per energia elettrica da fonti rinnovabili è sessantaduesima, per isole pedonali è ventiseiesima. Infine per tasso di motorizzazione è ultima.

Cultura e tempo libero

Guadagna 15 posizioni il Frusinate ma non va oltre l'ottantanovesima posizione. Per indice di sportività è ottantaduesima, per palestre piscine, centri benessere e stabilimenti termali è sessantatreesima, per banda larga è settantanovesima, per ristoranti è cinquantunesima, per indice di lettura ottantunesima, per librerie settantatreesima, per verde urbano sessantanovesima, per amministratori comunali under 30 è settantesima.

Demografia e società

Settantacinquesimo posto per Frosinone ma con nove in meno. Per speranza di vita alla nascita è novantaduesima, per i laureati cinquantesima, per quoziente di natalità cinquantaduesima, per casi di Covid quarantottesima, per i medici di medicina generale tredicesima, ma per i medici specialisti centotreesima, per gli iscritte all'Aire, l'anagrafe dei residenti all'estero settantacinquesima, infine per la qualità della vita delle donne ottantacinquesima.