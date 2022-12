Auguri doppi a nonna Lucia Nardoni che oggi, giorno del suo onomastico, festeggia anche lo straordinario traguardo dei 105 anni. La nonnina cepranese detiene il primato di longevità, oltre a stare in prima forma: lucida, sorridente, attiva e partecipe alla vita di famiglia. Lucia, da sempre casalinga e dedita ai suoi cari, ha affrontato la vita con il sorriso, disponibile per gli altri, pronta a sacrificarsi per la famiglia, amata da figli, nipoti e pronipoti.

Trascorre le sue giornate in tranquillità, circondata dall'affetto dei suoi cari e rappresenta un importante punto di riferimento nella casa, dove ha sempre una parola buona per tutti. I suoi insegnamenti sono preziosi e la sua saggezza confortante. Quindi auguri doppi a nonna Lucia da figli, nuora, nipoti, pronipoti e da tutta la redazione di "Ciociaria Oggi".