"Before Driving" è il nome del progetto, volto a prevenire gli abusi di sostanze stupefacenti e l'incidentalità stradale, che si rivolge ai giovani del capoluogo. Questa mattina la giornata inaugurale all'Auditorium "Paris" del Conservatorio "Licino Refice" di Frosinone. Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e avviato dal Comune in partenariato con la Asl, "Before Driving" prevede una serie di attività di formazione ed educazione, sensibilizzazione ed approfondimento, insieme a workshop cinematografici, manifestazioni, realizzazione di siti web, campagne social ed eventi di risonanza regionale e nazionale.

Gli esperti della Asl di Frosinone saranno attivi sul campo, raggiungendo i luoghi maggiormente frequentati dai giovani, per attività di divulgazione e prevenzione, e presenti nello sportello di supporto per i casi di tossicodipendenza e alcolismo. Dirigenti scolastici, docenti e alunni delle classi quarte degli istituti secondari di secondo grado del capoluogo. Dalle 9 alle 11, le attività del progetto saranno presentate agli studenti dell'IIS "Turriziani" e dell'IIS "Bragaglia"; dalle 11 alle 12.30 sarà la volta dell'IIS "Volta", del "Brunelleschi-Da Vinci" e dell'"Angeloni".

L'evento sarà aperto dal sindaco Riccardo Mastrangeli, con gli assessori Maria Rosaria Rotondi e Valentina Sementilli. Tra i relatori della giornata anche il comandante della Polizia locale, Donato Mauro, il personale della Asl di Frosinone e i rappresentanti di Leganet. A gennaio partiranno anche gli incontri pensati e realizzati su misura per gli studenti degli istituti secondari di primo grado.

«Con "Before driving" il Comune di Frosinone intende sensibilizzare e promuovere stili di vita sani, attraverso incontri formativi e campagne di comunicazione innovative e multidisciplinari, in cui le ragazze e i ragazzi non saranno solo i destinatari del messaggio, ma i protagonisti delle attività stesse», ha detto il sindaco, Riccardo Mastrangeli ribadendo l'impegno affinché i giovani acquisiscano maggiore coscienza critica.

Anche l'assessore Maria Rosaria Rotondi si è espressa sulle intenzioni del progetto: «Le direttrici saranno tre: formazione, informazione ed interventi sul campo. Informazione e formazione saranno rivolte in primis ai giovani delle scuole di primo e secondo grado e in ambito extra-scolastico attraverso le scuole guida. La formazione è prevista, oltre che per i ragazzi, per le forze di Polizia locale e provinciale. Per quanto riguarda gli interventi sul campo, partiremo da censimento e aggiornamento della segnaletica stradale».

Poiché la scuola è il luogo deputato alla crescita e alla formazione, per l'assessore Valentina Sementilli è fondamentale che si parta dalle aule scolastiche per parlare di prevenzione e promuovere stili di vita sani: «Auspichiamo che si diffonda così la cultura della sicurezza e del rispetto, verso sé stessi e gli altri».