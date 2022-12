Un Paese che non ama troppo le biciclette. "Non è un Paese per bici, come rendere ciclabili le città italiane: piani, scenari, risorse". Si intitola così il dossier di CleanCities sulla mobilità del futuro e sulla situazione attuale delle piste ciclabili in Italia. «Le città italiane hanno una media di 2,8 chilometri di ciclabili per diecimila abitanti, con grandi disparità territoriali - si legge nello studio redatto in collaborazione con Fiab, Kyoto Club e Legambiente - da zero chilometri in molti capoluoghi del Centro-Sud ai 12-15 di Modena, Ferrara, Reggio Emilia. Molte città italiane sono quindi fanalino di coda nel contesto europeo, ma alcune sono ciclabili quanto Helsinki (20km/10.000 abitanti), Amsterdam (14km/10.000 abitanti) e Copenaghen (8km/10.000 abitanti)».

E Frosinone? Nella pagella di CleanCities ottiene una modesta "F" per la classifica 2020 e una "D" per lo scenario del Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile. Il massimo, ovvero una "A+" se lo aggiudicano solo Mantova e Reggio Emilia, con Ferrara e Modena che si fermano alla "A" e Forlì, Ravenna, Cremona, Sondrio e Vercelli alla "B". Nel Lazio Rieti centra una doppia "D", Roma una "E" per la classifica del 2020 e una "C" per lo scenario del Pums, Latina e Rieti hanno una doppia "F".

Nel dettaglio, lo studio attribuisce a Frosinone 12 chilometri di piste ciclabili (su dati Istat del 2020) con un incremento di 5 chilometri nel quinquennio 2015/2020 per un più 50%. Nello stesso periodo Latina cresce di 21 chilometri e del 248,8% per raggiungere 30 chilometri, Rieti rimane stabile a 26% senza variazioni nel quinquennio, Viterbo è sempre ferma a 1, come nel 2015. Roma, invece, cresce di 45 chilometri e del 18,7% per raggiungere i 285 chilometri.

Tra le grandi città, però, è seconda dietro a Milano che ne ha 293 con un incremento del 46,5% nel quinquennio. La crescita migliore è di Genova, più 935,7% e 29 chilometri di piste ciclabili, e di Reggio Calabria, più 566,7% e 10 chilometri. E c'è anche chi è negativo come Napoli che perde un 4% e scende a 19 chilometri. Negli altri capoluoghi l'incremento più evidente è a Taranto con il 420% e 26 chilometri complessivi di ciclabili e a Sassari con il 316,7% e un totale di 10 chilometri. Il top è comunque rappresentato dai 257 chilometri di Reggio Emilia, dai 231 di Modena, dai 178 di Padova, dai 147 di Ravenna e dai 140 di Parma, tutte realtà dove negli ultimi cinque anni le ciclabili sono cresciute ancora, da un minimo di 10 a un massimo di 32 chilometri. In rapporto agli abitanti a Mantova ci sono 23,4 chilometri di piste ciclabili ogni 10.000 abitanti, a Reggio Emilia 15,2 e a Ferrara 13,6, mentre Frosinone si ferma ad appena 2,7.

Lo studio analizza le previsioni di crescita delle piste ciclabili in Italia e dei costi preventivati in base al Pums. Per Frosinone sono pianificate ciclabili per 17 chilometri, ed è l'unico capoluogo del Lazio monitorato. L'espansione maggiore è prevista a L'Aquila con 211 chilometri davanti a Parma con 170 e Padova con 132, poi Reggio Emilia a 120, Ravenna e Verona a 108. I costi stimati a chilometro vanno dai 31.818 di Biella ai 731.707 di Modena.

A tal proposito nel report si rileva che «nonostante la relativa timidezza di molte città italiane nel ripensarsi per un futuro più ciclabile, la stima dei costi contenuti nei Pums è già superiore ai 433 milioni di euro, ovvero circa tre volte le risorse ancora da assegnare da fondi PNRR». A livello europeo, su 36 città considerate da CleanCities, spiccano la belga Gent con 20,2 chilometri di piste ciclabili per 10.000 abitanti, Helsinki con 19,8, Anversa con 14,7, Amsterdam con 13,9 e il trio polacco Danzica, Sopot e Gdynia con 12,4. Nessuna italiana tra le prime venti con Torino ventiduesima con 2,5.