La prima squadra africana di sempre a raggiungere la semifinale: una vittoria storica quella del Marocco ai mondiali di calcio in Qatar. Con grandi festeggiamenti sparsi in diverse piazze italiane. I marocchini hanno battuto 1 a 0 il Portogallo qualificandosi per la semifinale.

Anche a Frosinone la comunità marocchina si è fatta sentire. Diverse bandiere rosse, insieme al tricolore italiano, hanno sfilato sabato sera in via Aldo Moro. Nel capoluogo è la quinta comunità più numerosa tra gli immigrati e oggi è orgogliosa del risultato che sta ottenendo a livello mondiale. Mercoledì sera alle 20 si giocherà la semifinale contro la Francia. La comunità si sta organizzando: in famiglia o con gli amici tutti davanti al televisore per tifare la propria nazionale. E a pochi giorni dal fischio di inizio è arrivata una proposta rivolta al sindaco Riccardo Mastrangeli.

«Le partite le abbiamo sempre viste in casa. Ma sarebbe bello poterla guardare questa volta tutti insieme davanti a un maxi schermo – ha detto Imane Jalmous, portavoce della comunità marocchina – Colgo l'occasione per fare questa richiesta al Comune di Frosinone. E poter predisporre in città, ad esempio al parco del Matusa, un maxi schermo che proietti la partita di mercoledì sera contro la Francia. Così come è stato fatto per le partite della nazionale italiana nei mondiali passati». Sono diversi gli italiani che condividono insieme ai marocchini questo grande successo, come amici, parenti o vicini di casa. E questa potrebbe essere un'occasione di grande inclusione. Vedremo cosa deciderà l'amministrazione comunale.

Un risultato storico

La federazione reale marocchina di calcio ha investito molto per mettere su un squadra che fosse all'altezza del mondiale. L'allenatore Walid Regragui, ex giocatore, ha esordito con la maglia della nazionale nel 2001. Una squadra quindi che conosce bene i mondiali e le dinamiche. Con la maggior parte dei giocatori che hanno giocato anche in squadre europee. A questo punto si attende solo il match di mercoledì.