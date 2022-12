Un trentunenne di Ferentino è stato sanzionato perché sorpreso alla guida della sua auto con la patente sospesa a tempo indeterminato.

In cinque sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, per uso personale. Si tratta di un ventiduenne di Ferentino e di quattro persone di Anagni, tutte tra i venti e i quaranta anni. Sono stati poi segnalati alla Prefettura di Frosinone.

Infine è stato disposto il sequestro di un coltello a serra manico, della lunghezza di diciassette centimetri, e di un bastone in ferro per un uomo.