Mentre i carabinieri di Pontecorvo sono alla ricerca dei due ladri fuggiti nelle campagne a Castrocielo, i colleghi della Compagnia di Cassino hanno aperto un'altra caccia all'uomo. Questa volta a Cervaro, sempre in zona Foresta. Ieri intorno all'ora di pranzo, infatti, malintenzionati "armati" di oggetti atto allo scasso hanno provato a forzare la porta di un'abitazione lasciata vuota dai proprietari. A sentire dei rumori è stata la vicina che ha allertato subito le forze dell'ordine e messo in fuga i ladri iniziando a gridare. Una zona, quella di Foresta, continuamente presa di mira. Così anche ieri, con carabinieri e polizia a setacciare la zona, i residenti e il comitato "Foresta in Comune" è tornato in strada. E a chiedere ancora una volta telecamere e illuminazione. Poi in serata colpo in casa anche a San Vittore del Lazio.

Intanto i militari della Compagnia di Pontecorvo stanno battendo palmo a palmo l'intero territorio alla ricerca dei fuggiaschi. Non solo. Sempre nel weekend altre pattuglie hanno denunciato a piede libero un diciottenne senegalese (noto per reati contro il patrimonio, la persona e gli stupefacenti) per i reati di furto aggravato e ricettazione. Il giovane, infatti, è stato bloccato in una macchina in sosta all'interno di una proprietà privata, nella quale aveva trovato rifugio subito dopo la commissione di un furto perpetrato, immediatamente prima, a un trentaseienne di Piedimonte. Proprio grazie alla perquisizione del ragazzo si è riusciti a recuperare un borsello con telefoni cellulari e un mazzo di chiavi del trentaseienne, nonché una carta di credito Bancoposta, intestata a una trentanovenne di Roccasecca, risultata invece rubata nei giorni precedenti. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.