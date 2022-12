La scorsa settimana avevano danneggiato la bicicletta addobbata a fiori di piazza Massimo D‘Azeglio, nel centro storico di Anagni, e l'avevano gettata in una fontana. Poi avevano postato il video di quanto fatto su Instagram.

Un gesto condannato da tutti, a cominciare da Vittorio Proia dell'associazione "La via dei fiori" che ha collocato questo tipo di biciclette in più parti della città.

Ed è a lui che gli autori dell'atto vandalico, due minorenni, hanno scritto una lettera di scuse, mettendosi a disposizione per riparare la bici danneggiata e sistemarla di nuovo accanto alla fontana.

Scuse accettate e giovani subito al lavoro: hanno acquistato i fiori e con essi hanno addobbato la bicicletta, tornata subito nella sua postazione.

In questo caso, il gesto è stato apprezzato da tutti.