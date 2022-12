Un vita tra la gente, con la sua uniforme impeccabile della Polizia municipale di Cassino. E anche senza la divisa, in politica così come nella vita privata. Un vulcano di idee, forza e gentilezza che sapeva dosare a perfezione. Da ex consigliere comunale a candidata aveva dato il massimo in tutte le battaglie che aveva abbracciato, piena di carisma e di passione. Una guerriera che non mollava mai, soprattutto quando la battaglia era quella più importante.

Una lotta strenua, andata avanti per anni. Fino a sabato, quando la notizia della morte di Rita Ricozzi, 64 anni residente a Cervaro, ha sconvolto tutti. La comunità di Cassino e quella di Cervaro si sono trovate improvvisamente orfane, prive di quella figura che sapeva guidare e sostenere, indicare e consigliare. I colleghi del Comando di Cassino, gli amici con cui ha condiviso la passione politica, quelli che hanno trovato in lei un faro e i suoi cari sono rimasti senza respiro. I funerali sono stati fissati oggi alle 15 nella chiesa di Santa Lucia di Trocchio a Cervaro.