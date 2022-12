Per la seconda settimana consecutiva la media giornaliera dei contagi chiude sotto quota 200. Il dato non si aveva dalla prima parte di settembre. Al tempo stesso, i numeri di ieri hanno registrato un leggero incremento dei casi come dell'incidenza per 100.000 abitanti e del tasso di positività. Scendono ancora i ricoverati, ora 24 con due nuovi ingressi in ospedale, mentre la settimana si chiude senza vittime.

La giornata

Nel bollettino di ieri sono 200 i nuovi positivi su 1.235 tamponi processati e 283 i negativizzati. I casi aumentano di 17 unità in 24 ore e di 10 nel confronto con domenica scorsa. La settimana si chiude, invece, a 1.366 contagi per una media quotidiana di 195,14. Rispetto alla precedente settimana, archiviata con un totale di 1.330 e 190 di media, si manifesta un incremento del 2,71%. Nel periodo precedente, al contrario, l'andamento segnava un meno 16,67%. L'ultima settimana di novembre si era chiusa in diminuzione con una flessione dei casi dell'1,24%. Dalla metà di ottobre a oggi il dato settimanale si è mosso tra i 1.789 contagiati (255,57 di media) e i 1.274 (182) tra il 31 ottobre e il 6 novembre.

Dicembre ha superato di 139 unità i 2.000 positivi a una media di 194,45 che resiste a mantenersi sotto la cifra di tutti i precedenti mesi dell'anno.

Gli altri numeri

Il primo dato che spicca di questa settimana è lo zero alla voce decessi. Non succedeva dal 10 al 16 di ottobre. Sul fronte dei ricoveri si registrano due nuovi ingressi, ma anche un'ulteriore diminuzione da 30 a 24 nell'arco delle 24 ore. I ricoverati rispetto all'inizio del mese si sono dimezzati. Con i 283 negativizzati di ieri, i guariti della settimana sono 1.619. La precedente settimana erano stati poco meno di un centinaio in più.

L'incidenza per 100.000 abitanti ha un nuovo rialzo e passa da 284,28 a 286,37. Da inizio mese non è mai stata superata la soglia dei 300. Domenica scorsa l'incidenza era a 278,83, mentre il 27 novembre era a 334,59. Nell'ultimo periodo si registrano oscillazioni minime tanto che, a dicembre, si osserva un picco di 290,99 e un valore minimo di 261,22 l'8 dicembre.

Il tasso di positività ieri si è assestato al 16,19% nell'ambito di una settimana andata agli archivi a una media del 16,16%, in diminuzione rispetto al 17,34% della precedente e al 18,92% di quella prima ancora. Si tratta della media più bassa dal 16,03%, ottenuta dal 17 al 23 ottobre.

Sul fronte dei tamponi la settimana appena passata ha registrato un incremento, chiudendo a 8.500. Dal 28 novembre al 4 dicembre erano stati 7.698, nel periodo prima ancora 8.420, e dal 14 al 20 novembre 8.914, l'ultima volta che sono stati più degli attuali.

Ieri nel Lazio certificati 2.371 positivi (-699 rispetto al giorno precedente) e 4 decessi (-5). Sono 786 i ricoverati, di cui 26 trattati nei reparti di terapia intensiva della regione.