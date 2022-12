La strada provinciale che collega Prato di Campoli e Trisulti necessita di essere messa in sicurezza. A lanciare l'appello sono alcuni residenti. Avvallamenti, buche, sassi sulla carreggiata. Questo lo scenario che si presenta a quanti percorrono l'arteria.

I commenti: «La strada provinciale ha bisogno di interventi tempestivi per evitare disagi agli automobilisti. Da tempo che non si effettuano lavori e la situazione è sotto gli occhi di tutti. L'asfalto in diversi tratti è dissestato, ci sono buche, avvallamenti. Un giorno sì, e l'altro pure, cadono sassi che finiscono sulla carreggiata. Il periodo invernale, ovviamente, non fa che peggiorare la situazione. Con le frequenti piogge la criticità aumenta. Anche se, a differenza del periodo estivo, il tratto che porta a Trisulti, nel comune di Collepardo, e a Prato di Campoli, a Veroli, mete turistiche, non è molto transitato, il pericolo non deve essere sottovalutato perché ci sono residenti e persone che percorrono la provinciale quotidianamente.

Confidiamo in un tempestivo intervento degli enti competenti per la sicurezza degli automobilisti.

Sulla carreggiata cadono anche grossi sassi con il rischio che finiscano contro le auto o vengano presi in pieno mentre si percorre il tratto. Le cunette vanno ripulite. Che fine ha fatto il personale chiamato a intervenire?

Non si vedono operai da ormai troppo tempo. Se non si interverrà quanto prima, saremo costretti a rivolgerci al Prefetto e alla Procura».

I residenti, dunque, rivolgono un appello agli enti preposti.