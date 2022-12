Tre incidenti sulla Casilina, due a Ferentino, a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro, e uno in territorio di Anagni. Fortunatamente non si sono registrati gravi feriti ma inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare. Si sono verificati poco dopo le 8. Sul posto i soccorsi e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica.