Straniero semina il panico in pieno centro, poi inizia a denudarsi. E viene fermato dalle forze dell'ordine e trasferito in ospedale per essere sottoposto a tutte le cure del caso. L'episodio si è verificato ieri mattina a Cassino, nel cuore della città martire. Secondo quanto riferito da alcuni cittadini il giovane avrebbe urlato e inveito contro i passanti senza un apparente motivo. Una rabbia che ha indotto qualcuno ad allertare le forze dell'ordine, per paura che quell'esplosione di rabbia potesse avere qualche conseguenza.

Camminando e urlando il cittadino straniero ha raggiunto la zona della chiesa Madre dove, dopo un primo momento di calma apparente, avrebbe iniziato a togliersi giacca, maglia e camicia restando a torso nudo. Immediato l'arrivo sul posto di carabinieri e polizia, che hanno bloccato il giovane in evidente stato di alterazione e lo hanno affidato alle cure dei medici del 118 per le cure del caso. Il traffico, tra le pioggia battente e il tempo necessario a riportare il ragazzo alla calma e di trasferirlo al Santa Scolastica, è rimasto congestionato.