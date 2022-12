Tutto il cassinate piange la scomparsa di Rita Ricozzi, agente della polizia municipale di Cassino ed ex consigliere comunale di 64 anni residente a Cervaro. Una vita tra la gente e la politica, perché mille erano le sue battaglie sociali. Quella contro la malattia è stata durissima, affrontata con una forza senza eguali. Amava in modo viscerale la sua famiglia, ma si prodigava per tutti. Con un consiglio buono sempre pronto, una parola di conforto e di speranza. Lascia un vuoto incolmabile.