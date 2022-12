Bandiere rossa e clacson: la comunità marocchina in festa per la conquista della semifinale ai mondiali in Qatar. Ieri sera centinaia di auto hanno sfilato lungo via Aldo Moro a Frosinone. Un grande risultato per tutta la comunità araba essendo il Marocco la prima squadra africana a qualificarsi. Adesso si attende la semifinale contro la Francia mercoledì alle 20 in diretta su Rai 1.