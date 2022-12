Una nuova realtà nel mondo dell'avvocatura prende piede a Frosinone. Si costituisce anche nel tribunale del capoluogo l'Aiga, l'Associazione italiana giovani avvocati.

Il sodalizio è una realtà presente in quasi tutti i fori italiani. Tra i suoi obiettivi si prefigge: organizzare convegni formativi, essere un punto di riferimento per i giovani praticanti e per i giovani avvocati che iniziano la carriera forense, nonché avere uno spirito aggregativo tra i partecipanti.

Il direttivo dell'Aiga di Frosinone è così composto: presidente è stato nominato l'avvocato Roberta Di Marino, mentre il vicepresidente sarà l'avvocato Mario Grieco, il segretario l'avvocato Chiara Di Torrice e il tesoriere l'avvocato Matteo Salvatori.

L'Aiga sarà impegnata per promuovere l'attività forense e sostenere i giovani professionisti che si affacciano al mondo dell'avvocatura in questo momento particolarmente difficile in tutti i campi.