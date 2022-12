Il maltempo crea disagi e danni nel Sorano. Diversi Comuni hanno predisposto l'apertura dei C.O.C. e squadre di protezione civile sono impegnate nel monitorare il territorio. Molti gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora. Tra i più significativi quello per una frana ad Arpino, nella zona Monte Nero Inferiore, dopo Vignepiane. Fortunatamente i massi non hanno raggiunto le abitazioni sottostanti, fermandosi prima. L'area è stata interdetta dai pompieri in modo da non consentire ai residenti di accedervi. Sicuramente si dovranno eseguire dei lavori.

Registrata anche una piccola frana sulla Strada Regionale 82 da Fontana Liri direzione Anitrella km 70+100. Intervento anche per un palo Telecom inclinato in via Cocorbito a Sora.