Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Boville Ernica hanno tratto in arresto un quarantacinquenne del luogo, destinatario di un ordine di esecuzione per l'espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere.

L'uomo deve scontare un cumulo di pena residua di tre mesi e diciassette giorni di reclusione, per reati riguardanti gli stupefacenti, commessi a Villa Literno, in provincia di Caserta, nel 2011, e resistenza a pubblico ufficiale, commesso a Boville Ernica nel 2017. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione dove trascorrerà i prossimi mesi in detenzione domiciliare.