Il big match del prossimo turno del campionato di serie B è da bollino rosso. Domenica, in notturna, allo stadio Stirpe, si gioca Frosinone-Pisa, un incontro finito all'attenzione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Nella riunione del 30 novembre, presieduta dal dirigente generale di pubblica sicurezza Paolo Cortis la partita tra i ciociari e i toscani è stata ritenuta caratterizzata da profili di rischio e inserita tra quelle da monitorare al pari di Lucchese-Carrarese, Rimini-Ancona, Chieti-Vastese, Brindisi-Nardò, Avellino-Fidelis Andria, Foggia-Catanzaro nonché dell'incontro di hockey su pista Viareggio-Forte dei Marmi.

Per tale motivo, data la rivalità esistente tra le tifoserie frusinate e pisana, l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive suggerisce «l'adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Toscana esclusivamente per il settore ospiti; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore».

In passato, peraltro, nel 2016 capitò anche che la trasferta dei tifosi pisani a Frosinone venne bloccata.

L'ultima volta che l'Osservatorio si era pronunciato su un match del Frosinone era stato a fine ottobre per il match con il Perugia. Anche in quell'occasione furono rafforzate le misure di filtraggio, ma alla fine finì tutto liscio come anche negli altri incontri di questa stagione che vede il Frosinone protagonista nonché primatista del campionato di serie B. Stesso discorso, andando a ritroso nel campionato in corso di svolgimento, per gli incontri disputati con il Palermo e con il Bari.

Sempre l'Osservatorio ha messo sotto attenzione la tifoseria del Como per gli scontri con il Bari dopo la gara del 27 novembre scorso. Attivato «il costante monitoraggio del contegno della tifoseria in occasione dei prossimi incontri» con il rischio di adottare provvedimenti più rigorosi contro i lariani.