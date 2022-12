Un "ponte" dell'otto dicembre da dimenticare sul fronte dei furti, in una escalation di colpi tipica del periodo festivo.

Stavolta i gruppi di malviventi non hanno colpito con i proprietari in casa, come di recente, ma hanno approfittato dell'assenza di nuclei familiari per provare a ripulire le abitazioni. Il lungo "stop" dell'Immacolata ha invogliato più di qualcuno a prendersi un momento di vacanza o semplicemente a uscire per cenare fuori e loro, i ladri, non hanno perso l'occasione. È accaduto a Sant'Elia con ben due furti, in un caso però i malviventi sono riusciti a racimolare solo pochi spiccioli, in un altro alcuni preziosi trovati nelle varie stanze.

L'allarme tra i residenti del piccolo centro del Cassinate ha fatto vivere nell'angoscia per diverse ore, in molti si sono messi a vigilare sulle proprie abitazioni o a segnalare ogni auto sospetta sui gruppi di messaggistica istantanea.

Brutta sorpresa, ore e ore prima, anche a Sant'Angelo dove i ladri hanno fatto visita anche all'abitazione di un carabiniere che però presta servizio fuori città. La banda si è creata un varco ed è entrata approfittando del fatto che il luogo fosse disabitato e riuscendo così a portare via tutti gli oggetti preziosi che sono riusciti a trovare. Sulle tracce della banda ci sono i carabinieri della Compagnia di Cassino che hanno intensificato le attività proprio in occasione delle festività. Le auto girano in ogni zona del vastissimo territorio e senza fermarsi mai, pronti a correre a ogni segnalazione.

Gli abitanti, soprattutto delle zone meno centrali, sono tuttavia esasperati. L'allerta ormai tocca ogni singola serata.

I malintenzionati sanno come muoversi e dove colpire, ecco perché è facile immaginare che possano fare costantemente giri ispettivi di giorno e di notte per controllare le varie situazioni come pure non è escluso che possano avvalersi dell'aiuto di "basisti" in alcune zone.

Anche nei giorni scorsi si sono verificati furti come quello in una villetta di Cervaro, lungo la casilina dove una banda composta da tre elementi ha fatto razzia di parecchi preziosi.

Diversi anche i furti sventati o dai sistemi di allarme o dal rientro dei proprietari.