Martedì 13 dicembre mancherà l'acqua in diversi comuni della Ciociaria a causa di alcuni lavori di manutenzione. Acea Ato 5 si scusa per i disagi e comunica che dalle 13 alle 16 ci sarà la sospensione del servizio. Il ritorno alla fornitura è previsto nella stressa giornata, salvo imprevisti.

Per l'intero territorio comunale sono interessati i comuni di Frosinone, Arnara ad esclusione della zona del cimitero, Boville Ernica, Broccostella ad esclusione del centro storico, Castelliri, Fontechiari, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Posta Fibreno, Ripi, Strangolagalli, Torrice e Vicalvi.

Ad Arpino invece la sospensione idrica riguarderà via Morroni, zona San Sosio, zona Cicchillitto, via Collecarino, via Abate, via Moncisterna e zone limitrofe. A Ceccano la contrada Sterparo, via Colle Leo, via Colle Bruni, via Colle Antico e parte di via Marano. Tutto il centro storico di Pofi; mentre a Veroli le contrada Casamari, Stere, Giglio, Castelmassimo e San Giuseppe le Prata.

Infine, a Sora mancherà l'acqua in via Ravo, via Dei Passionisti, via Francesco Vanni, via Santa Apollonia, via Pietra Santa Maria, via Carpine, via Ponte Ricciotto, via San Giorgio (parte bassa), via Croce Branca, via Grignano (parte bassa), via Barca San Domenico, via Romana Selva Sora, via Baiolardo, via Agnone Del Prato, via Agnone Maggiore, via Salceto, via Salcetello, via Santa Rosalia, via Tofaro, viale San Domenico, via Ponte Olmo, via Cellaro, via Vicenne, via Felci, via Dell'Industria, via Scocciaformiche, via Acciaccarelli, via Vado Pescina, via San Sisto, via Sferracavallo e via Madonna Della Quercia.