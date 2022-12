È a tutto campo l'azione dei carabinieri della stazione di Amaseno. Impegnati innanzitutto nella prevenzione dei reati, con controlli e monitoraggi continui delle possibili criticità, ma anche nella soluzioni di casi apparentemente semplici. Rientra in quest'ambito l'ultima operazione messa in atto dagli uomini dell'Arma. Un ragazzo del paese non ha più trovato la sua preziosa bicicletta con cui si allenava e seguiva le orme del padre, appassionato di ciclismo.

Una bicicletta costosa che, di fatto, era stata rubata. Dopo la segnalazione in caserma, come ci racconta il padre del ragazzo, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca del mezzo, ritrovandola dopo ore di indagini e controlli. Per l'intera giornata di martedì scorso hanno letteralmente scandagliato il paese, in particolare il centro storico dove risiede la famiglia vittima del furto. Ricerche minuziose ricerche tra i vicoli dell'antico Castrum Sancti Laurentii, convinti di arrivare alla soluzione del caso.

Così, dopo quasi un giorno di lavoro, interrogatori, appostamenti e indagini i militari hanno recuperato la bicicletta da corsa in carbonio, del costo di oltre 3.000 euro, ma soprattutto un valore affettivo per il ragazzo. Tutto è finito bene, quindi, grazie all'impegno di una caserma che ha veramente sondato il paese per sanare quella che tutti i cittadini hanno ritenuto un'ingiustizia, oltre che un reato. Entusiasta il padre del ragazzo, che ha voluto ringraziare pubblicamente i carabinieri di Amaseno per l'impegno e il segnale positivo dato alla comunità.