Una cerimonia tra le più attese dai cittadini di Cassino e dell'intero territorio: la celebrazione della solennità dell'Immacolata concezione - con la messa presieduta nella parrocchia di Sant'Antonio dal vescovo Antonazzo - e l'offerta dei fiori alla Madonnina riesce sempre a unire ed emozionare. Come ogni anno un fiume di fedeli ha invaso il centro della città per il consueto appuntamento con la processione dell'Immacolata per arrivare in piazza Diaz, dove i vigili del fuoco di Cassino "incoronano" la statua mariana, tra persone commosse e tanti curiosi. Anche quest'anno l'attesa è stata ricompensata da un momento di assoluta emozione e di vera partecipazione.