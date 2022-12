L'ex sindaco Roberto De Donatis non ci sta e replica duramente al primo cittadino in carica Luca Di Stefano che nell'ultimo consiglio comunale ha accusato la vecchia amministrazione di mala gestio in relazione all'iter per i lavori di ampliamento della pubblica illuminazione nella zona di San Vincenzo Ferreri.

«Il sindaco si esprime in maniera inappropriata e tendenziosa parlando di mala gestio riguardo la delibera di approvazione della convenzione tra il Comune di Sora e l'Astral, del 14 ottobre 2021, l'ultimo atto della mia giunta, quando era già maturato l'esito del primo turno di voto - puntualizza subito De Donatis - Quindi nessuna azione elettorale in quell'atto amministrativo, e qui c'è la malafede del sindaco Di Stefano perché l'atto di affidamento di quelle opere è del 28 dicembre 2020 e riguardava due interventi, di cui uno eseguito a Campopiano e un altro, i cinque nuovi pali della pubblica illuminazione a San Vincenzo Ferreri, che non è stato eseguito perché l'Astral ha sollevato la problematica di quei pali sul ciglio stradale. Poi ci sono state una serie di interlocuzioni che hanno protratto si è arrivato addirittura a dopo le elezioni».

L'ex sindaco è un fiume in piena: «Il problema ancora non è stato risolto perché il Comune sta le leggendo le carte ed ha scoperto, atto gravissimo detto dal sindaco, che manca il direttore dei lavori. E allora, articolo 31 comma 5 del codice dei contratti, il direttore dei lavori per opere di non particolare complessità può coincidere con il Rup. Queste sono le linee guida dell' Anac, perciò rivolgo al sindaco Luca Di Stefano l'invito ad approfondire questo tema, anche perché se aspira a ricoprire il ruolo di presidente della Provincia le leggi e le direttive dell' Anac saranno pane quotidiano. Noi abbiamo lavorato per la continuità amministrativa, per lasciare parte del lavoro svolto all'amministrazione che si sarebbe poi costituita con diversi membri della mia amministrazione, gli stessi che oggi sono silenti e non parlano del lavoro svolto in quegli anni». Infine l'ex sindaco si augura che i lavori previsti a San Vincenzo Ferreri si materializzino al più presto per garantire maggiore sicurezza ai residenti della zona.