Ricerche serrate tutta la notte: ritrovato anziano a Vicalvi scomparso dal pomeriggio di ieri. L'uomo è stato ritrovato dai familiari seduto su una panchina in lieve stato di ipotermia. Le sue condizioni sono apparse buone, ma per accertamenti è stato trasferito al nosocomio sorano. Ad intervenire una squadra della protezione civile di Pescosolido con drone termico attivata nella tarda serata di ieri per la ricerca dell'anziano originario di Sora. Sul posto i Carabinieri di Sora e Vicalvi, la protezione civile di Vicalvi, il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco di Sora ed il 118.