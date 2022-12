La città si preparare a festeggiare nel migliore dei modi il Natale. Si è svolta martedì la conferenza di presentazione del calendario degli eventi natalizi organizzati e presentati dalle diverse associazioni e patrocinati dal Comune. Presenti, oltre ovviamente al sindaco Riccardo Mastrangeli, gli assessori Rossella Testa, Simona Geralico, Alessandra Sardellitti, Valentina Sementilli, Fabio Tagliaferri e i consiglieri comunali Dino Iannarilli e Corrado Renzi e i rappresentanti delle varie associazioni.

Il sindaco ha subito annunciato come questo sarà un Natale diverso in cui, sulla scia di altri comuni che hanno aderito a questa linea, anche a Frosinone saranno evitate le luminarie, data la crisi economica. Ci saranno, invece, videoproiezioni sui maggiori edifici delle zone nevralgiche del capoluogo, come il grattacielo e il Matusa.

Il programma

Il debutto oggi con "Frosinone Christmas Village", alla villa comunale, con la casa di Babbo Natale e l'ice park, oltre a spettacoli musicali, fino all'8 gennaio. Questa sera, invece, nella cattedrale ci sarà il concerto "Spiritual Music", del gruppo musicale "I Believe", organizzato dalla Pro loco di Frosinone, il cui presidente Scaccia Alfonso ha sponsorizzato l'evento. Domani, alla Villa Comunale, organizzato dall'associazione A.GI.MUS, sotto la direzione artistica di Katia Sacchetti, l'evento "Danzando sui tasti d'ebano e d'avorio". Il 10, per l'associazione culturale Rione Giardino, "Glie Fauone aglie Giardine", mentre l'11 l'associazione AICS ha organizzato al Campo Coni la "Passeggiata di Babbo Natale". Dall'11 dicembre al 2 gennaio nella Casa della cultura ci sarà la "Mostra Presepi" del maestro Carmine Quintiliani. L'11, a Corso della Repubblica, torna il "Mercatino del vintage Frosinone Alta Street Market", organizzato dall'Associazione Frosinone Alta e dalla Pro loco. Sempre l'11 ci sarà il concerto di beneficenza "Anche noi in musica", dell'Associazione "Anche Noi Onlus" presieduta da Annalisa Silenzi. L'11 vedrà anche esibirsi la Banda Concertistica Comunale Romagnoli, mentre il 13 ci saranno i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, con processione, falò in piazza, musiche e canti, organizzati dalla Pro Loco. Il 16, alla Casa della Cultura, "Il magico mondo dei burattini", mentre il 17, organizzata dall'associazione culturale Itinarrando, è in programma una giornata di "Trekking urbano", con escursioni e visite guidate. Sempre il 17, il concerto "Le armonie del mantice" del maestro Daniele Ingiosi, organizzato dall'Associazione Culturaidentità. Nella medesima giornata, l'A.GI.MUS presenta, alla villa comunale, "Mozart uomo e genio", mentre in serata ci sarà il "Concerto di Natale" nella parrocchia della Sacra Famiglia, che nel giorno seguente presenterà il "Presepe vivente" organizzato dal Gruppo Scout Fr4. Il 18 il C.A.I. Frosinone si esibirà nel concerto itinerante "Coro in giro", e nello stesso giorno ci sarà, a piazza Garibaldi, i "Mercatino Food Frosinone Alta Street Market Enogastronomia", organizzato dall'Associazione Frosinone Alta e dalla Pro loco. Nella stessa giornata si terrà, sempre promossa dalla Pro loco, la "Sfilata Itinerante Band Nataline". Il 18 sarà animato anche dal Concerto Orchestra d'Archi "Frosinone Juniororchestra". Avvicinandoci sempre più al Natale, il 23 sarà la volta della "Corsa dei Babbi Natale per le vie della città", organizzato da Il Corridore e dal comitato Laboratorio Scalo, mentre dall'Associazione Frosinone Alta "Babbo Natale in piazza". La Compagnia Teatro dell'Appeso, diretta da Amedeo Di Sora ha organizzato per il 23 il concerto poetico "Natale è un flauto d'alba". Il 27 il Concerto Banda Concertistica Romagnoli, mentre il 28, alla Villa Comunale, "Peace and love for Christmas", dell'Associazione NeosKronos. Il 29, nella parrocchia di San Gerardo, il concerto del "Gruppo Polifonico Città di Frosinone". Il 30 suggestivo "Cin Cin dal Campanile", evento organizzato dalla Pro loco. Il 2 gennaio, nella Parrocchia della Sacra Famiglia, "Il magico mondo dei burattini", mentre il 5 il concerto del "Gruppo Polifonico Città di Frosinone" diretto dal maestro Giuliani. Il 6, per la gioia di tutti i bambini, l'evento "Arriva la Befana", organizzato dalla Pro loco, a largo Turriziani e nella piazza della Sacra Famiglia. Sempre per la giornata del 6, l'Associazione Frosinone Alta organizza "Befana in largo Sant'Ormisda", mentre in serata ci sarà il concerto della corale "Antonio Reali".