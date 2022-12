Cinghiali stanziati in prossimità del fiume, in pieno centro, nell'area dell'ex cartiera. È possibile scorgerli dalla passeggiata di via Riviera Liri. Sono almeno cinque quelli che si intravedono nel verde della zona abbandonata e non è escluso che con altri abbiano trovato l'habitat giusto per stanziarsi e proliferare. Non si tratta dell'unica area in cui sono stati avvistati i cinghiali, altri esemplari vengono puntualmente osservati lungo la Sr. 82 "Valle del Liri" e anche in via Campidoglio. Si tratta sempre di zone prossime al fiume, dove gli ungulati trovano le condizioni di vita ideali.

Quindi l'emergenza cinghiali permane sul territorio cepranese, sebbene recentemente sembrano diminuiti gli incidenti causati sul territorio dalla loro presenza sulle strade, soprattutto di notte. Piuttosto, si sono intensificati gli avvistamenti diurni e in alcuni casi i cinghiali sono apparsi nelle zone centrali, in prossimità di strade e pedoni. Questi esemplari non sembrano avere paura degli umani e si muovono con indifferenza fra automobili e persone, lasciandosi fotografare, avvicinandosi anche alle case, oltre che alle attività commerciali.

Di solito cercano cibo e non appaiono pericolosi ma chiaramente, trattandosi di animali non domestici, è bene non fidarsi. Negli ultimi venti anni gli esemplari sono triplicati e adesso vengono avvistati regolarmente in oltre 90 centri urbani d'Italia, perfino nelle metropoli, un dato tutt'altro che confortante soprattutto se si considera che gli interventi di caccia non riescono a limitare il numero dei cinghiali, come altre forme di contenimento di un fenomeno ormai ingestibile.

Gli avvistamenti dei cinghiali in prossimità del centro urbano sono all'ordine del giorno, l'ultimo registrato nell'area dell'ex cartiera non preoccupa in quanto si tratta di una zona recintata, per cui gli animali non dovrebbero da lì accedere alle strade del centro cittadino. Ma la loro presenza a ridosso delle aree urbane è ormai verificata e il problema puntualmente segnalato permane da tempo ed è sicuramente sfuggito al controllo.