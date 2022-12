Una tragedia che si è consumata sotto gli occhi delle persone sgomente, che ieri pomeriggio, dopo le 15, stavano effettuando le loro operazioni bancarie nella filiale Unicredit di via Principe Umberto.

Ahmed al Suleiman, noto pediatra giordano di 70 anni, da poco compiuti, improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato a terra all'interno dell'istituto di credito senza dare segni di vita. Una scena che ha sconvolto i presenti e il personale della banca, che ha immediatamente chiamato il 118 per i soccorsi. In pochissimi minuti, i sanitari sono giunti sul posto con l'ambulanza e hanno cercato di rianimare il medico.

Purtroppo, però, nonostante la prontezza delle cure prestate al settantenne, per lui non c'è stato nulla da fare. Quasi certamente lo ha stroncato un infarto, senza concedere ai soccorritori la possibilità di salvarlo. Ahmed al Suleiman era molto conosciuto e stimato a Ceccano, dove risiedeva da parecchi anni in via Dell'Olmo. Esercitava la professione medica nel suo ambulatorio di via Madonna della Pace, ma era andato in pensione proprio venerdì scorso.

Aveva un ambulatorio anche a Giuliano di Roma, in via XXIV Maggio. Agli amici, nonostante il congedo dal lavoro, aveva confidato di voler proseguire la professione privatamente, perchè amava molto i bambini e non poteva fare a meno di occuparsene.

Il pediatra lascia la moglie e un figlio adolescente, ma soprattutto un grande vuoto nella comunità ceccanese e giulianese, che stimavano la sua competenza, professionalità e gentilezza nel rapporto con i bambini.