Uno spettacolo di luci, musica, acrobati e di gente e bambini, malgrado la pioggia, ha suggellato il rituale dell'accensione delle luminarie natalizie domenica scorsa a Ferentino. La crisi energetica non ha oscurato la città, per giunta nelle festività natalizie, anzi essa appare in ogni angolo splendente come voluto dall'amministrazione comunale anche quest'anno, in una fase complicata per tutti della vita quotidiana.

Le nuove e coloratissime luminarie sono dotate di lampade a basso consumo e temporeggiate, ovvero si spengono automaticamente all'una della notte. Tra i presenti al momento dell'accensione c'era anche il primo cittadino Antonio Pompeo. «La gioia negli occhi dei bambini, illuminare la città e stringerci tutti in un grande abbraccio in attesa del Natale – ha scritto domenica scorsa il sindaco mediante i social al termine dello spettacolo.

Proseguendo: «Oggi abbiamo ufficialmente aperto il periodo delle feste, con sfavillanti luminarie e un tocco di magia. Tra musica, acrobazie e spettacoli di fuoco, Ferentino continua a regalare emozioni, e a me, in quest'ultimo Natale da sindaco, lascia un ricordo indelebile che porterò nel cuore con l'orgoglio e l'onore di chi ha guidato per dieci anni una splendida comunità». Le luminarie natalizie di Ferentino sono tra le più apprezzate della provincia di Frosinone e vengono ammirate da molti visitatori che vengono da fiori.