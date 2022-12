Alla guida senza criterio, dopo aver bevuto molto o assunto droghe. Comportamenti che spesso sono alla base di incidenti, anche gravi. Per questo i carabinieri puntano sulla prevenzione, dispiegando uomini e mezzi nei controlli stradali. Come quello straordinario che nell'ultimo fine settimana ha interessato il Sorano, la Valle del Liri e la Valcomino. Il bilancio finale è di quattro persone segnalate per possesso di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.

I militari dell'Arma della Compagnia di Sora, insieme ai loro colleghi delle varie stazioni coinvolte nell'operazione, hanno rafforzato i controlli anche per arginare l'incremento dei furti nelle abitazioni registrato nelle ultime settimane. Così, con il coordinamento del Nucleo operativo e radiomobile di Sora, hanno effettuato dei servizi di pattugliamento nelle ore pomeridiane e serali nelle aree maggiormente sensibili, anche recependo le segnalazioni pervenute al 112 dai cittadini.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla movida serale sia a Sora che a Isola del Liri, con controlli alle persone, agli esercizi commerciali e alla circolazione stradale. Nelle sole ore pomeridiane e serali di sabato sono state identificate oltre 80 persone e controllati 40 veicoli.

A Sora un giovane di 27 anni di origini nordafricane ma residente da anni in città è stato sorpreso alla guida ubriaco. Per di più non aveva la patente, ritirata a febbraio per lo stesso motivo. L'auto gli è stata sequestrata. Sempre a Sora, un uomo di 36 anni è stato trovato in possesso di un grammo di eroina e segnalato alla prefettura. A Isola del Liri, due campani di 45 e 42 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati identificati e proposti per il foglio di via obbligatorio.