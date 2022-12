Traffico deviato sulla Casilina tra San Vittore del Lazio e San Pietro Infine. Durante alcuni scavi gli operai avrebbero trovato un ordigno, forse risalente alla seconda guerra mondiale, ma non è escluso che si sia trattato di un grosso problema alla linea del gas.

Per motivi di sicurezza tutta l'area è stata chiusa al traffico. Sul posto stanno intervenendo gli artificieri per capire di cosa si tratti realmente. Le auto sono in coda da San Vittore del Lazio in direzione San Pietro e viceversa, ma il traffico è congestionato anche da e per Mignano Montelungo.