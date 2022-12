Il "Natale dei piccoli desideri" è ai nastri di partenza. Da domani la città fluviale si vestirà a festa con un cartellone di appuntamenti ricco che prenderà il via con gli alunni della scuola "Paola Sarro" che addobberanno l'albero di piazzale Romita. Il giorno dopo, i bambini del primo Istituto Comprensivo abbelliranno l'albero di piazza IV Novembre.



Particolarmente soddisfatto il sindaco Anselmo Rotondo che ha affermato: «Mi piace immensamente il nome, Natale dei piccoli desideri, perché a volte dalle cose piccole si inizia per avere grandi obiettivi. Dopo il Covid bisogna ripartire, per questo lancio un appello, soprattutto alla mia città, perché spesso si considerano migliori gli eventi degli altri, ma poi quando si organizzano eventi da noi si diserta o ci si mette alla finestra a criticare. Se si organizzano eventi sul territorio, deve essere proprio il territorio che deve rispondere. Ringrazio il delegato agli eventi Massimo Santamaria per l'impegno profuso, ma anche tutti coloro i quali hanno collaborato, gli uffici preposti augurandoci che il Natale, la festa religiosa più importante, possa rasserenare gli animi di tutti e rallegrare soprattutto i bambini».

Si inizia domani alle 15 nel piazzale Romita con l'allestimento dell'albero della Gioia a cura dei bambini delle scuole primarie e secondarie "Paola Sarro" con presenza di giocolieri, zucchero filato e pop corn per i più piccoli con intrattenimento musicale con canzoni natalizie "merenda in compagnia" per i più piccoli offerta da "profumo di caffè" e "l'hosteria della pizza".

Giovedì alle 10 in piazza IV Novembre allestimento dell'albero di Natale a cura dei bambini delle scuole primarie e secondarie del primo istituto comprensivo. Alle 16:30 l'apertura del mercatino di Natale Largo Marconi – villaggio di babbo Natale in piazza Porta Pia con Elfi – casetta di babbo Natale – trono di babbo Natale con postazione per selfie, trampolieri, giocolieri, mascotte, bolle di sapone, mangiafuoco, zucchero filato e pop corn per i più piccoli. Alle 18 lo spettacolo di fuoco – The sparkle in "dancing with the flames". Venerdì pomeriggio, alle 16.30, in piazza Porta Pia ci sarà il villaggio di babbo Natale con Elfi.

Sabato alle 14.30 spazio alla manifestazione canina e alle 17, sulla scalinata della Loggetta di Porta Pia, il concerto omaggio a Ennio Morricone. Infine domenica per il gran finale si inizia alle 15 l'apertura del villaggio di babbo Natale, alle 18 il concerto di musiche popolari Ciociare con i "Brigalle".