Sabato scorso nel comune di Sora, un giovane ventisettenne, di origini nordafricane, residente da anni nel territorio, è stato sorpreso ubriaco alla guida della propria Audi A3, con un tasso alcolemico che superava i 2.5 g/l. Poiché guidava senza patente, ritiratagli lo scorso febbraio per le stesse violazioni, la sua autovettura è stata sequestrata. Durante il servizio di controllo i carabinieri hanno identificato 80 persone e controllato 40 veicoli.

Un altro sorano, un trentaseienne, è stato trovato in possesso di circa un grammo di eroina. Ad Isola del Liri, invece, sono stati individuati due uomini napoletani con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Anche nei suoi confronti si procederà al ritiro della patente di guida.

