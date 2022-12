Allarme frana in via Armando Diaz, sabato sera intorno alle 21, con il pronto intervento della macchina comunale, che si è attivata per mettere in sicurezza il tratto interessato da un possibile smottamento.

«Siamo stati costretti, pochi minuti fa, a chiudere via Aarmando Diaz, dall'incrocio con via Fosso Fedele per circa 100 metri, a causa di una frattura sul terreno sovrastante la strada, con la possibilità di una frana», ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco Roberto Caligiore praticamente in tempo reale. Il primo cittadino ha seguito sul posto le operazioni condotte dalla Polizia municipale, dagli operai dell'Ufficio tecnico e dai volontari delle Protezione civile.

«Grazie al costante controllo del territorio da parte del personale comunale e di tutto il gruppo di volontari - prosegue il post - è stato possibile rendersi conto preventivamente del possibile pericolo. Chiediamo collaborazione e pazienza alla cittadinanza e soprattutto ai residenti nell'utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni». Un appello necessario fino a quando la percorribilità di via Diaz non verrà ripristinata. In proposito, questa mattina il sindaco ha tenuto una riunione tecnica con gli uffici comunali preposti, la Polizia municipale e la Protezione civile per decidere eventuali interventi sul costone a rischio e un termine per la riapertura della strada.