Servizi di controllo su tutto il territorio nazionale presso strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private da parte dei carabinieri del Nas. Tali strutture, per sopperire alla carenza di personale e

garantire l'erogazione minima dei servizi di cura ed assistenza, ricorrono sempre più spesso a

contratti di appalto per avvalersi di professionalità sanitarie, quali medici, infermieri e operatori sanitari, forniti da società esterne, solitamente riconducibili a cooperative.

Al fine di verificare la correttezza applicativa di questa modalità di reclutamento, l'adeguatezza dei

titoli abilitativi e il rispetto dei turni di servizio e della fruizione delle assenze, in aderenza ai

Contratti Nazionali di Categoria, sono stati svolti accessi presso 1.934 strutture sanitarie.

In provincia di Frosinone sono stati sottoposti a controllo due spedali, tre Rsa, sei tra comunità alloggio e case di riposo ed è stato attenzionato il personale di quattro cooperative; nello specifico cinquantatré medici, centoventuno infermieri professionali e centosessantatré Oss.

Effettuati controlli anche in provincia di Latina, in due ospedali, cinque Rsa, dieci comunità alloggio/case di riposo. Attenzionati quarantacinque medici, dei quali uno deferito all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 640 del Codice penale, settantotto infermieri e centodieci Oss.