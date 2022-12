Incidente mortale nella tarda serata di ieri in via Currivè a Veroli. A perdere la vita una trentaquattrenne. La giovane era alla guida di una Fiat Panda, quando è uscita fuori strada finendo contro un muretto. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e i vigili del fuoco. La notizia della morte della trentaquattrenne, residente non molto lontano dal luogo dell'incidente, ha destato tanto dolore e incredulità.