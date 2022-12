La città di Arpino piange per la scomparsa dell'ex vice sindaco Giovanni Mastrangelo che negli anni ricoprì anche il ruolo di direttore del Distretto C di Sora. Grande la tristezza per la morte del medico conosciuto da tanti. Parole di commozione per la perdita dell'amico espresse dal sindaco Renato Rea. Domani alle 15 nella chiesa di San Michele Arcangelo i funerali.