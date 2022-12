Quando si entrava nel ristorante che gestiva insieme al fratello Fernando si veniva subito accolti con il sorriso e con grande ospitalità. Sembrava di essere tutti in una grande famiglia, la famiglia Mattacola. Giovanni, per tutti Gianni, ha dedicato gran parte della sua vita nel mondo della ristorazione portando in alto il nome della Ciociaria.

Giovanni Mattacola, uno dei proprietari del ristorante "Villa del Poggio" a Patrica, è morto oggi. Aveva 74 anni. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa Maria Santissima del Rosario a Mole Bisleti, Alatri. Lascia la moglie e due figli. La notizia ha destato tanto dolore. Tutti lo ricordano come una persona perbene, dedita al lavoro e alla famiglia. Sempre cordiale e disponibile con tutti.