La tragedia si è consumata la scorsa notte a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia. Due ragazze, Natasha Baldacci e Luana Ballini, di 17 e 22 anni, e due ragazzi, Gabriele Marghi e Nico Dolfi, di 20 e 21 anni, hanno perso la vita dopo che la loro Fiat Punto su cui viaggiavano è uscita fuori strada.

I giovani erano originari di Città di Castello e di Santa Maria Tiberina. Si erano messi in macchina, dopo una festa di compleanno, per raggiungere una discoteca a San Sepolcro ma non ci sono mai arrivati. Inutili i soccorsi del 118, allertati dagli automobilisti di passaggio. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo e i carabinieri indagano sulle dinamiche del drammatico incidente.